Биткоин обновил-таки исторический максимум 2017 года и превысил его на отметке в $19 786

Криптовалютный рынок и именно сам биткойн после обвала более чем на 10% процентов, на торгах с USDT. А это минус более чем на 3 тыс. долларов, но биткойн, не только вернулся к своему боковику в 18 тысяч долларов! И с тех пор полностью восстановился более чем на 50% до примерно $18 600.

Биткоин $19 786 — 30 ноября 2020 года

Новая глава в истории криптовалюты, о которой так много разговоров. Биткоин порадовал всех новым историческим максимумом. Новый рекорд Биткоина — отметка $19 786 — это 30 ноября 2020 года . Спустя три года, биткоин побил рекорд своей стоимости на +3 доллара. Напомним, что первый установленный рекорд цены за 1 монету биткоина, была в декабре 2017 года и торговался он на отметке $19 783.

Мы не принимаем во внимание отскоки свечей, на высокие стоимости и не делаем технические анализы. Предположения касательно роста биткоина делали многие. Криптовалютный рынок входит и сравнивается трейдингом, но всё же это новая экосистема со своей средой. И очень часто непредсказуемой средой.

Мы продолжим освещать историю новой валюты, в целом и общем аспекте и узнаём, предсказания вангующих трейдеров, которые сулят биткоину — торговаться на отметке в 20 тысяч долларов.

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