Бывает поставил лайк и решил убрать его, вопрос? Если поставить лайк в инстаграме и спустя несколько секунд убрать его, увидит ли его пользователь, кому был поставлен лайк. Ответ зависит от нескольких факторов, был ли подключены у пользователя уведомления или был ли включён телефон. Рассмотрим пример, если поставить и убрать лайк в Instagram.

Если поставить и сразу убрать лайк в инстаграме что будет?

Итак, самая простая версия, того — если поставить и сразу убрать лайк в инстаграме. Пользователь не увидит сам лайк и пользователя который его поставил, то есть вас!

При условии, что он прямо в этот момент не находился во вкладке, просмотра действий, уведомлений.

Если вы поставили лайки и убрали его, то пользователь может получить уведомление на экран.

Он может запомнить имя пользователя, в полученном уведомлении.

Тогда вы обнаружили себя и спалились, но если вы убрали лайк, а пользователь был невнимателен, то в журнале действий, он не увидит ничего, так как вы убрали свой лайк.

На примере ниже (срин экрана) мы поставили лайк с другого аккаунта и сразу убрали его. Как видите, в уведомлениях, как только вы его поставили, видно, лайк к фотографии.

После того как мы его убрали, отметка о том, что фото было отмечено как понравившиеся — лайк и кто его ставил, пропала.

Конечно, если у пользователя, десятки уведомлений, подписок или по 500 лайков у публикаций. Скорее всего, он редко смотрит, раздел активности и тех кто его лайкает. В случае с небольшими аккаунтами, где в подписчиках только друзья, пользователю будет интересно, откуда прилетел лайк. За исключением если вы его, уже не убрали.