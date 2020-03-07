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Новости

Новости и небольшие заметки в мире социальных сетей. Отдельные публикации про инстаграм звёзд, аккаунты и их публикации.

Основной раздел — свежая лента fresh tape, обновляется автоматически. Остальные под категории обновляются вместе с основным архивом веб-сайта VinStu.ru.

Веб-версия инстаграм: добавили - ещё публикаций от профиля Новости
Веб-версия инстаграм: добавили — ещё публикаций от профиля
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Интересное обновление в веб-версии instagram.
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
TikTok обогнал Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat Новости
TikTok обогнал Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat
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Новости про то что TikTok обогнал Facebook, Instagram
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Ничего не пропустили в 2020 и немного из старого 2019 Новости
Ничего не пропустили в 2020 и немного из старого 2019 года
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Совсем ничего не пропускали или небольшой обзор последних
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Майли Сайрус поделилась фотографиями новых татуировок в Instagram Новости
Майли Сайрус поделилась фотографиями новых татуировок в Instagram
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Поклонники Майли Сайрус (@mileycyrus) заметили новые
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Инстаграм анонсирует новые функции для уменьшения дезинформации в Instagram Новости
Инстаграм анонсирует новые функции для уменьшения дезинформации в Instagram
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Инстаграм анонсирует новые функции для уменьшения дезинформации
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
6 публикаций от 21.10.2019 которые вы могли пропустить Новости
6 публикаций от 21.10.2019 которые вы могли пропустить
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6 публикаций от 21.10.2019 которые вы могли пропустить
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Обновление в инстаграм безопасности: Приложения и веб-сайты Новости
Обновление в инстаграм безопасности: Приложения и веб-сайты
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Инстаграм буквально заваливает обновлениями и что касается
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
10 публикаций 14.10.2019 которые вы могли пропустить Новости
10 публикаций 14.10.2019 которые вы могли пропустить
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10 публикаций 14.10.2019 которые вы могли пропустить
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
В инстаграм тестируют Директ Direct сообщения в веб-версии для компьютера Новости
В инстаграм тестируют Директ Direct сообщения в веб-версии для компьютера
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Возможно, что скоро мы увидим десктопную версию инстаграм директ.
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Инстаграм добавил новые опции в сторис Новости
Инстаграм добавил новые опции в сторис Create
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Инстаграм добавил новые опции в сторис, обновив функцию
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Новости
Возможно в инстаграм появиться темная тема — Темный режим в Instagram
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Возможно, в инстаграм появится тёмная тема — это функция
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Инстаграм убирает просмотр активности других людей Новости
Инстаграм убирает просмотр активности других людей
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Сейчас инстаграм убрал возможность смотреть за активностью
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток