Новости
Новости и небольшие заметки в мире социальных сетей. Отдельные публикации про инстаграм звёзд, аккаунты и их публикации.
Основной раздел — свежая лента fresh tape, обновляется автоматически. Остальные под категории обновляются вместе с основным архивом веб-сайта VinStu.ru.
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Интересное обновление в веб-версии instagram.
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Новости про то что TikTok обогнал Facebook, Instagram
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Совсем ничего не пропускали или небольшой обзор последних
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Поклонники Майли Сайрус (@mileycyrus) заметили новые
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Инстаграм анонсирует новые функции для уменьшения дезинформации
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6 публикаций от 21.10.2019 которые вы могли пропустить
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Инстаграм буквально заваливает обновлениями и что касается
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10 публикаций 14.10.2019 которые вы могли пропустить
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Возможно, что скоро мы увидим десктопную версию инстаграм директ.
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Инстаграм добавил новые опции в сторис, обновив функцию
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Возможно, в инстаграм появится тёмная тема — это функция
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Сейчас инстаграм убрал возможность смотреть за активностью