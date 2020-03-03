Существует много сайтов и приложений позволяющих скачать видео с тик ток, в самых разных форматах. Мы рассмотрим, как скачивать видео с Тик Тока, онлайн как с телефона, так и с компьютера или ноутбука.

Техническую сторону форматов, возможности внешних сайтов и скачивание роликов внутри приложения. Все простые способы и шаги, как загрузить видео с тик ток. Вы можете скачивать как свои видео в галерее телефона, так и любые общедоступные ролики из tik tok.

Как скачать видео тик ток — можно скачивать онлайн на телефон и компьютер

Начнём с простого и постепенно к более сложному. Для тех кто не знает, что скачать видео с тик ток, можно в приложении не используя сторонние или внешние ресурсы. Это делается очень просто и есть только три фактора, которые могут этому помешать.

Первое , это просто если у вас нет тик тока .

, это просто если у вас нет . Второе — это если вас интересует, как скачать видео без водяного знака (так как любое видео скачиваемое из tik tok имеет водяной знак). Вотермарка или водяной знак, это никнейм автора на видео, а также аватарка и ник на чёрном фоне, в конце ролика.

— это если вас интересует, как скачать видео без водяного знака (так как любое видео скачиваемое из tik tok имеет водяной знак). Вотермарка или водяной знак, это никнейм автора на видео, а также аватарка и ник на чёрном фоне, в конце ролика. И третий не менее важный фактор, это если пользователь установил настройки безопасности и запретил скачивать видеоролики со своего аккаунта!

Мы рассказывали об этом в статье, как запретить скачивать видео со своего аккаунта в тик ток.

Как бы ни хотелось сократить размер, статьи — это невозможно. Вариантов скачивания, много и именно вам решать какой из них удобнее всего.

Самый простой способ скачать видео из Tik Tok — сохранить его

Ниже будут и другие варианты, как можно скачать видео, а это самый простой лайфхак. Которым мало кто пользуется и знает о его существовании.

Выбрав видео, которое хотите сохранить на свой телефон, прикоснитесь к нему и подождите несколько секунд. На экране появится, всплывающее окно, с полями — «неинтересно», «сохранить видео» и «в избранное». Нажимаем сохранить видео. Появляется окно загрузки ролика — колесико с процентами загрузки. После успешной загрузки вы увидите уведомление, поверх экрана — сохранено. Готово и видео уже в вашей галерее телефона или фотоплёнке.

Снимок экрана: сохранить видео.

Скачиваем видео с приложения тик ток

Открываем на телефоне приложение тик ток. Для примера берём первое попавшееся видео. Находим с правой стороны иконку изогнутой стрелки с надписью — Поделиться. Нажимаем по ней. На всплывающем снизу меню находим поле — сохранить видео. Нажимаем по нему, и видео с тик ток скачивается на ваш телефон в галерею или фотоплёнку.

Снимок экрана: поделиться в тик ток — сохранить видео.

После того как нажали поле сохранить видео, появится колесо с загрузкой ролика в процентах. После завершения загрузки вы увидите на экране уведомление. Проверяем папки с фото и видео на своём гаджете, видео уже там!

Сохранить видео — возможность скачивать видео как со своего аккаунта tiktok, так и чужого. Исключение: если у аккаунта стоят «настройки», «безопасность», «запретить скачивать видео».

Видно (никнейм) имя аккаунта при скачивании видео из тик тока

Вне зависимости от того чьё именно вы скачиваете видео из тик тока внутри приложения. На самом видео и в самом конце, будет добавлено имя аккаунта с логотипом TikTok. Как это выглядит можно посмотреть, на снимках экрана ниже.

На протяжении всего ролика будет ник пользователя и лого тик тока. В конце несколько секунд будет аватарка, имя аккаунта и его никнейм, на темном фоне. Это автоматическая страховка, такой функции как сохранить любое видео с тик тока.

Снимок экрана: имя аккаунта с логотипом TikTok.

Скачиваем видео с тик тока по ссылке на компьютер без водяного знака

Если вы прошли 2 предыдущие инструкции, то уже поняли, что скачать видео несложно. И да, на нём будет вотермарка (watermark). Теперь рассмотрим, как скачать ролик с тик ток на компьютер как без вотермарки, так и с ней.

Поиска в веб-версии тик тока, пока что нет. Вы можете авторизоваться там, зарегистрироваться и даже просматривать ролики с компьютера. Но вот найти, ролик по названию или другому признаку, не сможете.

Вы можете авторизоваться там, зарегистрироваться и даже просматривать ролики с компьютера. Но вот найти, ролик по названию или другому признаку, не сможете. Для скачивания ролика с компьютера нужна ссылка. Скопировать её можно внутри приложения, через функцию поделиться. После чего её можно будет, использовать для скачивания через сайты, дающие такую возможность.

Скопировать её можно внутри приложения, через функцию поделиться. После чего её можно будет, использовать для скачивания через сайты, дающие такую возможность. Мы рассмотрим, пример прямо с веб-версии tik tok. В качестве примера возьмём, любое видео.

https://ssstiktok.com/ru — русская версия, самыми подробными инструкциями как скачивать ролики, в разных форматах. Например, в MP3 или стандартным MP4 Video , а также без вотермарки или с ней.

Почему не так всё просто и зачем мы так много времени уделяем, описанию про ссылки из тик тока. Это связано с тем что url или ссылка на видео, могут отличаться. В приложении будет одна ссылка, а вот в веб-версии тик тока, совершенно другая.

И если вы, столкнулись с проблемой, скачивания ролика по ссылке с компьютера, то ниже рассмотрим, её решение.

Снимок экрана: онлайн сервис скачать Tik Tok видео без водяного знака.

Скачанный видео ролик из тик ток без водяных знаков (watermark)

Для тех кому интересен, сам процесс и возможности скачивания ролика из тик тока, без знака пользователя и логотипа Tik Tok.

Ссылка в окне браузера не подойдёт , она имеет вид https://www.tiktok.com/music/No-Idea-6764115859423152901?lang=ru .

, она имеет вид . Если вы вставите такую ссылку в сервис для скачивания роликов, он вам выдаст ошибку — видео не существует или удалено.

в сервис для скачивания роликов, он вам выдаст ошибку — видео не существует или удалено. У каждого видео в веб-версии тик тока , есть отдельное поле со ссылкой на ролик. Оно расположено под описанием ролика, в нижней правой части экрана, с кнопкой — « копировать» .

, есть отдельное поле со ссылкой на ролик. Оно расположено под описанием ролика, в нижней правой части экрана, с кнопкой — « . Вид правильной ссылки , будет https://www.tiktok.com/@sarahhmiladd/video/6770645588355648774 .

, будет . По этой ссылке вы скачаете ролик без проблем. На сервисе, который казан выше, также есть подробные инструкции под все типы устройств. Это и как скачать ролик с телефона, айфона, компьютера.

Снимок экрана: ссылка на ролик с компьютера.

Ссылка с tik tok есть что дальше

Копируем ссылку и идём на онлайн-сервис, указанный выше. Вставляем ссылку и через несколько секунд, получаем изображение обложки и три варианта скачивания этого видеоролика.

Варианта, три. Первый это с водяным знаком (With watermark), второй без водяного знака (Without watermark) и последний, третий это если нужен формат MP3 . бывает когда нужен, именно MP3 формат во всех остальных случаях видео загрузиться стандартно в MP4 .

Снимок экрана: With watermark, Without watermark, MP3.

Наш редактор пишет, что вы справитесь с прочтением этой статьи за 6 минут. Надеемся инструкция, как скачать видео с тик ток, самыми разными вариантами, решит именно вашу задачу. И теперь загрузка или сохранения видео ролика из tiktok, займёт у вас меньше времени, чем прочтение статьи.