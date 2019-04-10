Самые мощные и новые ответы, как анонимно посмотреть истории в инстаграме. Всегда имеют узкую специфику в ответах. За исключением, сайтов, площадок, с помощью которых вы и можете анонимно смотреть и даже скачивать stories истории из инстаграм.

Истории инстаграм — это огромный успех, социальной сети. Позволяющий людям делится небольшими отрывками из своей повседневной жизни. Единственный недостаток — это то, что когда вы смотрите чью-то историю stories, автор публикации знает, кто смотрел его сторис. Мы подобрали инструменты, которые позволят вам просматривать истории с полной анонимностью и безопасностью.

Как анонимно посмотреть истории в Инстаграм

Быстро, мило, аккуратно и безопасно — как анонимно смотреть истории в инстаграм. Для просмотра инста сторис (Stories) реализовано, немного сайтов. Рассмотрим русские площадки, так и сайты в зоне com. А также попробуем посмотреть истории из инстаграма, на мобильном устройстве. Интересно последнее, так как чаще — мы используем гаджет.

Популярные анонимайзеры для сторис в инстаграме: смотреть сторис анонимно

Gramotool.ru/story/ — русский сервис, топовый и простой. За счёт дополнительных инструментов имеет большую посещаемость и интерес к сайту, со стороны пользователей.

Инструменты: смотреть аватарку инстаграм , просмотр сторис онлайн, лайкнуть аватарку (даже такое есть) скачать любой пост из инсты. А также анонимно посмотреть «актуальное» (хайлайт) из инстаграма.

Для просмотра сторис нужно указать ссылку на аккаунт либо никнейм пользователя из Instagram. Мобильная версия сайта, работает. Любую сторис можно скачать.

Appstories.ru Смотреть инстаграм сторис (Stories)

Appstories.ru описание и инструктаж на каждой странице. AppStories.ru (апп сторис) — это онлайн-просмотр сторис из инстаграма. Режим real time актуальных stories instagram и возможность скачать сторис на компьютер или мобильное устройство.

Возможности и инструменты: скачать сторис, смотреть истории анонимно, скачать аватарку из инстаграм.

Информ: Есть мобильная версия, отзывчивый сайт, неплохая скорость загрузки. С учётом что мы смотрели, пользователя у которой, более 20 мини-видео в сторис!

insta-stories.ru — смотрите анонимно и скачивайте сторис Инстаграм

Insta-stories.ru только сторис и сохранённые истории из актуального. Очень крутой поиск. При вводе никнейма пользователя вам сразу списком выпадают аккаунты из инстаграм с аватаркой и названием аккаунта.

Актуальное загружается вместе аватаром аккаунта. Просмотр и возможность скачать сторис. Как видите, на снимке с экрана ниже. Над авой отображается и количество сторис, которые, опубликованные в аккаунте, просматриваемого профиля.

Информ: Мобильная версия, по аналогии и с вебом, корректно работает и даёт возможность, просмотра сторис анонимно с любого устройства!

storyinsta.com — Анонимно посмотреть всё и не только сторис

Storyinsta.com — просмотр сторис, актуального, фотографий, видео. Возможность посмотреть Stories в HD-качестве. Помимо этого, на странице будет возможность посмотреть на кого подписан владелец аккаунта, кто подписан на него. Если у подписчиков есть сторис, можно посмотреть и их. Бесконечный замкнутый круг. Друзья, друзей и так далее. Дополнительного можно посмотреть фото и видео, которые есть в аккаунте и даже скачать.

Расширение для просмотра сторис анонимно IG Stories for Instagram™

Есть вариант установить расширения для хрома! Ссылку оставлять не будем, сторонние расширения — небезопасно. И их часто удаляют, закрывают, не обновляют. Кто пользуется хромом и юзает, разные расширения, нею проблем найдёт это расширение. Называется оно:

— IG Stories for Instagram™

Приложение для просмотра сторис анонимно

Бесплатное приложение Gramster for Instagram stories — это анонимный просмотр контента из инстаграм. Не требующий регистрации или авторизации в своём аккаунте Instagram. Полностью анонимный и безопасный инстаграм сейвер.

* Описание приложения можно посмотреть у нас на сайте в разделе apps/приложения — либо скачать его на своё устройство. Найти его можно в магазинах play.google и itunes.apple.

Можно ли посмотреть сторис у закрытого аккаунта

Вопрос, волнующий многих — как посмотреть сторис у закрытого аккаунта в инстаграме. Ответ по теме статьи, на представленных сайтах для просмотра сторис, этого сделать не получиться.

— посмотреть сторис у закрытого аккаунта, нельзя (аккаунт закрыт настройками приватности)

Как вариант, это сделать новый аккаунт, фейк, можно купить на бирже! Подписаться на закрытый аккаунт со своей страницы либо сделать второй аккаунт, заполнить его информацией и подписаться на пользователя, чей аккаунт вас интересует.

Если пользователь одобрит вашу заявку. Вы станете его подписчиком и сможете просматривать его контент, в том числе и его актуальные сторис.