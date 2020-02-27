Обновление в настройках тик ток с возможностью запрета на скачивание видео. Подробнее о том как запретить скачивать видео в тик токе со своего аккаунта и где спряталась эта функция. Из новостей, каждый пользователь уже мог заметить, уведомление в своём тик токе. С надписью гласящей:

Теперь вы можете выбирать, кто может скачивать ваши видео. Открыть.

Запретить скачивать видео в тик ток

В уведомлении есть, конечно, активная ссылка, открыть которая сразу перебрасывает в настройки. Где добавлены два варианта, включить и выключить.

Снимок экрана: выбирать, кто может скачивать ваши видео

Если вы пропустили такое уведомление и задались вопросом, где находиться это выключатель. Мы добавим небольшую инструкцию, а именно как найти и запретить скачивать видео в тик ток.

Естественно, что новая функция касается вас, вашего аккаунта и видео которые в нём есть. Так как раньше, любой пользователь тик тока, мог скачать ваше видео в один клик. Теперь же вы можете, запретить или отключить такую возможность и вот как это делается.

Как запретить скачивать видео в тик ток; настройки аккаунта

Запретить скачивать видео в тик ток, со своего аккаунта можно в настройках профиля. Для того чтобы включилась функция в настройках любого приложения её нужно найти. А вот, спрятали новую опцию в основных настройках — «конфиденциальность».

Открываем аккаунт , нажимаем иконку человечка — переходим на свою страницу tik tok .

, нажимаем иконку человечка — . В правом верхнем углу жмём три точки — это, вызов меню с настройками приложения.

жмём — это, с приложения. Находим вкладку с надписью — конфиденциальность и переходим в неё.

Снимок экрана: основные настройки тик ток — «конфиденциальность».

Разрешить загрузку ваших видео в тик токе или нет

Осталось только выбрать вкладку — разрешить загрузку ваших видео или нет. При выключении функции у пользователей не будет возможности — сохранить видео, через кнопку отправить/поделиться.

На странице конфиденциальность! Прокручиваем страницу в самый низ .

страницу самый . Находим активное поле , настроек — « разрешить загрузку ваших видео» . Нажатием по вкладке переходим , в настройки.

, настроек — « . Нажатием по вкладке , Внутри нас ждут два активных поля — это, включить и выключить. Выставляем нужные вам настройки.

Снимок экрана: Разрешить загрузку ваших видео

Что такое запретить скачивать видео в тик ток или разрешить скачивание?

Итак, к само́й сути вопроса, решения и запрета. Любое видео в тик ток, можно скачать на свой телефон в галерею или фотоплёнку.

Есть и плюс у этого, видео могут расшарить в другие социальные сети, но могут и использовать в других целях.

Естественно, что Tik Tok, страхует нас на этот случай, автоматически добавляя вотермарку с именем вашего аккаунта. Это значит на вашем видео, кто бы его ни скачал, всегда будет надпись с вашим именем аккаунта (никнейм).

Если вы в настройках, устанавливаете выключатель на поле, выкл. Это означает, что у всех пользователей приложения тик ток, такая возможность исчезнет. И они больше не смогут, нажатием одной кнопки скачать любой ролик из тик тока.

Не будем забывать, что есть и онлайн-сервисы, которые позволяют скачивать любой тип контента и из любой социальной сети. Кому надо, тот скачает.