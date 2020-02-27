Главная » Вопросы » Как запретить скачивать видео в тик ток со своего аккаунта

Как запретить скачивать видео в тик ток со своего аккаунта

Вопросы
На чтение 3 мин. Просмотров 42 Опубликовано

Обновление в настройках тик ток с возможностью запрета на скачивание видео. Подробнее о том как запретить скачивать видео в тик токе со своего аккаунта и где спряталась эта функция. Из новостей, каждый пользователь уже мог заметить, уведомление в своём тик токе. С надписью гласящей:

Теперь вы можете выбирать, кто может скачивать ваши видео. Открыть.

Источник www.tiktok.com/ru
Содержание

Запретить скачивать видео в тик ток

В уведомлении есть, конечно, активная ссылка, открыть которая сразу перебрасывает в настройки. Где добавлены два варианта, включить и выключить.

запретить скачивать видео в тик ток
Снимок экрана: выбирать, кто может скачивать ваши видео

Если вы пропустили такое уведомление и задались вопросом, где находиться это выключатель. Мы добавим небольшую инструкцию, а именно как найти и запретить скачивать видео в тик ток.

Естественно, что новая функция касается вас, вашего аккаунта и видео которые в нём есть. Так как раньше, любой пользователь тик тока, мог скачать ваше видео в один клик. Теперь же вы можете, запретить или отключить такую возможность и вот как это делается.

Как запретить скачивать видео в тик ток; настройки аккаунта

Запретить скачивать видео в тик ток, со своего аккаунта можно в настройках профиля. Для того чтобы включилась функция в настройках любого приложения её нужно найти. А вот, спрятали новую опцию в основных настройках — «конфиденциальность».

  • Открываем аккаунт, нажимаем иконку человечка — переходим на свою страницу tik tok.
  • В правом верхнем углу жмём три точки — это, вызов меню с настройками приложения.
  • Находим вкладку с надписью — конфиденциальность и переходим в неё.
скачивать видео в тик ток; настройки аккаунта
Снимок экрана: основные настройки тик ток — «конфиденциальность».

Разрешить загрузку ваших видео в тик токе или нет

Осталось только выбрать вкладку — разрешить загрузку ваших видео или нет. При выключении функции у пользователей не будет возможности — сохранить видео, через кнопку отправить/поделиться.

  • На странице конфиденциальность! Прокручиваем страницу в самый низ.
  • Находим активное поле, настроек — «разрешить загрузку ваших видео». Нажатием по вкладке переходим, в настройки.
  • Внутри нас ждут два активных поля — это, включить и выключить. Выставляем нужные вам настройки.
Разрешить загрузку ваших видео в тик токе или нет
Снимок экрана: Разрешить загрузку ваших видео

Что такое запретить скачивать видео в тик ток или разрешить скачивание?

Итак, к само́й сути вопроса, решения и запрета. Любое видео в тик ток, можно скачать на свой телефон в галерею или фотоплёнку.

Есть и плюс у этого, видео могут расшарить в другие социальные сети, но могут и использовать в других целях.

Естественно, что Tik Tok, страхует нас на этот случай, автоматически добавляя вотермарку с именем вашего аккаунта. Это значит на вашем видео, кто бы его ни скачал, всегда будет надпись с вашим именем аккаунта (никнейм).

Если вы в настройках, устанавливаете выключатель на поле, выкл. Это означает, что у всех пользователей приложения тик ток, такая возможность исчезнет. И они больше не смогут, нажатием одной кнопки скачать любой ролик из тик тока.

Не будем забывать, что есть и онлайн-сервисы, которые позволяют скачивать любой тип контента и из любой социальной сети. Кому надо, тот скачает.

Оценить статью
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Винсту — новости про социальные сети вконтакте, Инстаграм и Тик Ток
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Вам также может понравиться
TikTok обогнал Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat
TikTok обогнал Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat
Новости про то что TikTok обогнал Facebook, Instagram
090
TikTok [Тик Ток] видео сообщество приложение и социальная сеть коротких видео
TikTok [Тик Ток] видео сообщество приложение и социальная сеть коротких видео
Tik Tok — это видео сообщество с элементами соц.
0109
В сообществах ВКонтакте теперь можно скрывать список подписчиков
В сообществах ВКонтакте теперь можно скрывать список подписчиков
Новая функция ВКонтакте для сообществ — не показывать
0197
Что будет: если поставить и сразу убрать лайк в инстаграме
Что будет: если поставить и сразу убрать лайк в инстаграме
Бывает поставил лайк и решил убрать его, вопрос?
01.4k.
© 2018 - 2019 Винсту — онлайн журнал про социальные сети
Как заработать на вступлениях в группы, лайках и репостах вконтакте
Заработок на вступлении в группы вконтакте — способ
3396
Artist & Illustrator
Аккаунт @acetaldigital Artist & Illustrator фото и видео из инстаграм
acetaldigital 1 102 публикаций  169 тыс. подписчиков 
065
Можно ли купить лайки в инстаграм поштучно
Можно ли купить лайки в инстаграм поштучно
Получить отметки не нравиться, можно в любом количестве
0418
Instagram работает над наклейкой «Комментарии»
Instagram работает над наклейкой «Комментарии»
Самая первая кто узнаёт и тестирует нововведения в
0109